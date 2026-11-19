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Про це повідомили у САП, передає RegioNews.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погоджується з таким рішенням і готує апеляційну скаргу.

У прокуратурі не називають імені фігуранта, однак, за даними матеріалів провадження, йдеться про колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Розслідування стосується періоду, коли він очолював державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна"".

Підставою для закриття справи суд визначив пункт 10 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Йдеться про закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру – так звані "правки Лозового".

"Прокурор не погоджується з позицією суду та вже готує апеляційну скаргу", – повідомили у прокуратурі.

Також у САП нагадали, що в межах цієї справи Україні загалом повернули 4,5 млн євро. Із цієї суми 1,15 млн євро раніше арештували на банківських рахунках обвинувачених, а майже 3,4 млн євро перерахувала компанія Surys у межах процесуальної угоди з Національною фінансовою прокуратурою Франції.

Нагадаємо, у липні 2023 року НАБУ та САП вдалось викрити масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна". Було повідомлено про підозру 5 особам.

У НАБУ не назвали імен фігурантів. Однак відомо, що упродовж 2011-2016 років ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов.