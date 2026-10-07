Фото: ОВА

У лікарні залишаються четверо постраждалих через атаку росіян на Кривий Ріг Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"У лікарні залишаються четверо людей, поранених через атаку росіян на Кривий Ріг, що сталася напередодні", – йдеться у повідомленні.

Усі постраждалі, які досі перебувають під наглядом лікарів — жінки. Стан однієї з постраждалих оцінюється як вкрай важкий, медики борються за її життя.

Загалом внаслідок атаки на медзаклад у Кривому Розі постраждали семеро людей.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня росіяни атакували центр Кривого Рогу двома боєприпасами "Бандероль" – пошкоджені лікарня та адмінбудівлі.