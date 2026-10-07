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07 жовтня 2026, 10:32

Масована атака РФ на Україну: щонайменше 9 загиблих, понад 30 людей постраждали

07 жовтня 2026, 10:32
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Фото: Прокуратура України
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У середу, 7 жовтня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники. Загинули щонайменше дев'ятеро людей, понад 30 дістали поранення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Найбільше постраждали Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок ракетного удару там зруйновано два під’їзди багатоквартирного будинку. Також пошкоджені інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих цивільних та щонайменше 20 поранених, серед яких троє дітей. Розбір завалів триває, тому кількість загиблих і постраждалих може змінитися.

У Кременчуці на Полтавщині російська крилата ракета влучила на територію між житловими будинками. Загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Києві внаслідок комбінованої атаки загинули двоє чоловіків. Їхні тіла виявили на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі.

Наслідки російських ударів також зафіксували у Подільському та Шевченківському районах столиці. Там пошкоджені складські приміщення, гаражний кооператив та вікна житлового будинку.

На Київщині, в Обухівському районі, пошкоджено три виробничо-складські приміщення. На місцях виникли пожежі, які вдалося локалізувати. Також пошкоджено вантажний автомобіль і причіп. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерхові будинки та спортивний клуб. На Нікопольщині поранень зазнали двоє людей, пошкоджені приватні будинки.

Прокурори спільно зі слідчими поліції та СБУ документують наслідки чергової російської атаки.

Кількість загиблих і постраждалих може зростати, оскільки пошуково-рятувальні роботи на окремих місцях ударів тривають.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

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