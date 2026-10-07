Удар РФ по Київщині знищив центр реабілітації птахів

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У ніч на 7 жовтня внаслідок російської атаки на Київщину значних пошкоджень зазнав центр реабілітації хижих і водоплавних птахів "Садиба Нюшанік"

Про наслідки атаки повідомила співзасновниця центру Ірина Снопко, передає RegioNews.

За її словами, вогонь охопив пташиний стаціонар, курятник і перепелятник. У цих приміщеннях на момент удару перебували птахи та кіт. Також згоріло обладнання, необхідне для догляду, лікування та реабілітації травмованих тварин.

Особливою втратою для центру стало знищення пташиного стаціонару. Там утримували пернатих, які через поранення, хвороби або інші проблеми зі здоров'ям не могли одразу повернутися в дику природу.

Внаслідок пожежі центр також втратив запаси кормів і спеціальне обладнання для утримання та лікування птахів.

"Садиба Нюшанік" – центр допомоги хижим і водоплавним птахам, які постраждали в дикій природі або через діяльність людей. Тут реабілітують лелек, лебедів, сов, яструбів, боривітрів, орланів та інших пернатих.

До центру потрапляють птахи з переломами, пораненнями крил, виснаженням, а також травмами після зіткнень з електричними дротами чи транспортом.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.