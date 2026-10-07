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07 октября 2026, 10:48

Зеленский: на день рождения Путину армия РФ "подарила" один из самых подлых ударов

07 октября 2026, 10:48
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Фото: ГСЧС Черниговщины
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Президент Владимир Зеленский сообщил новые детали массированной российской атаки по Украине, которая произошла ночью 7 октября

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, российские войска запустили около 70 ракет, в том числе значительное количество баллистических, а также ударные беспилотники. Под ударами оказались Киев и 12 областей Украины. Одной из главных целей россиян была энергетическая инфраструктура.

Больше всего людей погибли в результате удара по Прилукам на Черниговщине. Там российская ракета разрушила два подъезда пятиэтажного дома. По состоянию на момент заявления Зеленского известно о пяти погибших и 26 раненых, среди которых пятеро детей. Под завалами могут оставаться люди.

Зеленский подчеркнул, что российская баллистика остается одним из самых больших вызовов для Украины.

Президент призвал партнеров усилить украинскую ПВО.

"Пакеты ПВО для нас сейчас – это жизненная необходимость. Именно поэтому мы ежедневно ищем ракеты к "петриотам", которые могут и должны реально защищать жизнь людей здесь, в украинском небе. Благодарю всех, кто нам помогает", – отметил Зеленский.

Напомним, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Ранее, по данным прокуратуры, было известно о 9 погибших и более 30 пострадавших.

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