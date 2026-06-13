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13 червня 2026, 01:55

Співачка Камалія зізналась, чому повернула доньок з Лондону в Україну

13 червня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Українська співачка відверто розповіла, чому вона вирішила повернути доньок до України. Раніше дівчата жили та вчились у Лондоні

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Арабелла та Мірабелла тривалий час жили та вчились у Лондоні. Проте співачка Камалія розповіла, що дівчата насправді там дуже страждали. Вони сумували за друзями в Києва, за домом, за родиною.

"Їм там не подобалося страшенно. У них були постійні депресії від чужого оточення, від погоди, в школі їм було не зовсім просто контактувати з однокласниками. А ще малі весь час сумували за нашим, за своїми кіньми та за друзями шкільними – вони ж були в третьому класі, коли почалася війна і вже встигли полюбити школу", - каже артистка.

Тож, згодом родина ухвалила рішення про повернення дітей до Києва. Однак тепер вони ще серйозніше ставляться до всіх правил безпеки.

"В наш будинок був осколковий приліт взимку минулого року. Всі шибки посипалися. Добре, що нікого вдома в цей час не було – діти ще в Лондоні тоді жили. Дуже багато було скла – реальна катастрофа. Але ми разом із Захуром ухвалили рішення і повернули дітей на батьківщину. Через це ми посилили правила безпеки, наприклад, не ігноруємо сигнали тривоги", - розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія розповіла, що її забрала "швидка допомога" через загострення давньої хвороби. Зірка була змушена терміново звертатись до лікарів.

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