Двом поліцейським, які на оприлюднених у мережі відео тікали від пострілів під час теракту у Голосіївському районі Києва, повідомили про підозру у службовій недбалості.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За словами Кравченка, екіпаж патрульних прибув на визов про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

"Хлопчик з вогнепальним пораненням, просити правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькаві. перехожих”, - повідомив Кравченко.

Він також додав, що з 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей.

"На жаль, сьогодні у лікарні від получених поранень помер ще один чоловік , він став сьомою жертвою теракту. Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозрення двом співробітникам Управління патрульної поліції в Києві через їхні дії під час терористичного акту", - підкреслив генеральний прокурор.

Поліцейським інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 УК України. Досудове розслідування триває

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві у Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він узяв заручників і забарикадувався у супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули , ще понад десяток поранені.

Зловмисник розпочинав рух із вулиці Деміївська, дорогою вбивши чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла біля лікарні. Її племінник, хлопчик 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається потрібна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

У роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У мережі також з'явилося відео з місця суботнього теракту до Києва, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишились дитина.

У Національній поліції повідомили , що на годину перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту у столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження .