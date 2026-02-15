У Польщі поліція затримала українку, яка на швидкості майже 200 км/год поспішала на манікюр

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Польські правоохоронці затримали 23-річну громадянку України, яка на великій швидкості прямувала з Любліна до Варшави. Жінка поспішала в салон краси на манікюр

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на wPolsce.

Інцидент стався на ділянці швидкісної автомагістралі S12/S17 у напрямку Варшави. Поліцейські помітили автомобіль Mercedes, який значно перевищував дозволену швидкість та обганяв інші транспортні засоби.

Автомобіль-порушник їхав зі швидкістю майже 200 км/год, тоді як на цій ділянці обмеженням 120 км/год.

Коли правоохоронці зупинили транспортний засіб, вони виявили за кермом 23-річну громадянку України, яка їхала на манікюр.

За грубе перевищення швидкості її оштрафували на 2500 злотих або приблизно 30 264 гривні.

Нагадаємо, 47-річна українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет. Серед них – монета 1767 року.