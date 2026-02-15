15:31  15 лютого
Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
14:30  15 лютого
"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
13:24  15 лютого
Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без тепла
UA | RU
UA | RU
15 лютого 2026, 13:52

У Польщі поліція затримала українку, яка на швидкості майже 200 км/год поспішала на манікюр

15 лютого 2026, 13:52
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Польські правоохоронці затримали 23-річну громадянку України, яка на великій швидкості прямувала з Любліна до Варшави. Жінка поспішала в салон краси на манікюр

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на wPolsce.

Інцидент стався на ділянці швидкісної автомагістралі S12/S17 у напрямку Варшави. Поліцейські помітили автомобіль Mercedes, який значно перевищував дозволену швидкість та обганяв інші транспортні засоби.

Автомобіль-порушник їхав зі швидкістю майже 200 км/год, тоді як на цій ділянці обмеженням 120 км/год.

Коли правоохоронці зупинили транспортний засіб, вони виявили за кермом 23-річну громадянку України, яка їхала на манікюр.

За грубе перевищення швидкості її оштрафували на 2500 злотих або приблизно 30 264 гривні.

Нагадаємо, 47-річна українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет. Серед них – монета 1767 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Польща штраф поліція Українка Варшава
Полякам дозволять служити у ЗСУ замість в'язниці
13 лютого 2026, 19:59
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
У Рівному чоловік облив батька бензином і підпалив
15 лютого 2026, 16:06
Від початку 2026 року ДБР викрило збитків державі на понад 100 млн грн
15 лютого 2026, 15:59
Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
15 лютого 2026, 15:31
Частина Одещини залишилися без світла через аварію
15 лютого 2026, 15:05
"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
15 лютого 2026, 14:30
Стали відомо деталі затримання ексміністра енергетики Галущенка, який намагався втекти з України
15 лютого 2026, 13:33
Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без тепла
15 лютого 2026, 13:24
У НАБУ підтвердили затримання Галущенка під час спроби перетину кордону
15 лютого 2026, 12:55
На Рівненщині затримали чоловіка, який викрав авто з полігону та стріляв по поліцейських
15 лютого 2026, 12:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »