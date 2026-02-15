Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без тепла
В столиці без теплопостачання залишаються ще 1100 будинків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
"Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)", – йдеться у повідомленні.
За словами Кличка, комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки.
Раніше мер української столиці заявив, що Київ перебуває на межі катастрофи через удари РФ. Попри складну ситуацію роботи щодо відновлення інфраструктури тривають.
На Київщині внаслідок російської атаки постраждали дві людиниВсі новини »
14 лютого 2026, 09:43До "Київтеплоенерго" прийшли з обшуками
13 лютого 2026, 21:58У Києві чоловік продав метадон підлітку - неповнолітній помер від передозування
13 лютого 2026, 21:45
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
У Рівному чоловік облив батька бензином і підпалив
15 лютого 2026, 16:06Від початку 2026 року ДБР викрило збитків державі на понад 100 млн грн
15 лютого 2026, 15:59Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
15 лютого 2026, 15:31Частина Одещини залишилися без світла через аварію
15 лютого 2026, 15:05"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
15 лютого 2026, 14:30У Польщі поліція затримала українку, яка на швидкості майже 200 км/год поспішала на манікюр
15 лютого 2026, 13:52Стали відомо деталі затримання ексміністра енергетики Галущенка, який намагався втекти з України
15 лютого 2026, 13:33У НАБУ підтвердили затримання Галущенка під час спроби перетину кордону
15 лютого 2026, 12:55На Рівненщині затримали чоловіка, який викрав авто з полігону та стріляв по поліцейських
15 лютого 2026, 12:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »