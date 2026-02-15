Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без тепла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В столиці без теплопостачання залишаються ще 1100 будинків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)", – йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки.

Раніше мер української столиці заявив, що Київ перебуває на межі катастрофи через удари РФ. Попри складну ситуацію роботи щодо відновлення інфраструктури тривають.