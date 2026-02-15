15:31  15 лютого
Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
14:30  15 лютого
"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
13:24  15 лютого
Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без тепла
UA | RU
UA | RU
15 лютого 2026, 13:33

Стали відомо деталі затримання ексміністра енергетики Галущенка, який намагався втекти з України

15 лютого 2026, 13:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Германа Галущенка затримали у межах 208 статті КПК

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні джерел "Схем" у правоохоронних органах.

За даними журналістів, ця стаття регулює затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді (суду).

Зазначається, що наразі Галущенка доставляють до Києва з метою проведення всіх необхідних слідчих дій, в тому числі, вручення підозри та обрання запобіжного заходу.

Згодом інші джерела повідомили, що текст підозри Галущенку – це змінений текст підозри Міндічу та компанії. Тобто Міндічу та усім іншим фігурантам повинні повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про повідомлення нової підозри (тепер в тексті з'явиться Галущенко та його роль в зв'язці з усією злочинною організацією).

Водночас журналіст "УП" Михайло Ткач повідомив, що Герман Галущенко намагався виїхати за кордон як багатодітний батько.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого колишнього міністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України. Згодом факт затримання підтвердили у НАБУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика НАБУ затримання втеча за кордон Галущенко Герман Валерійович
У НАБУ підтвердили затримання Галущенка під час спроби перетину кордону
15 лютого 2026, 12:55
Зеленський уперше розповів деталі звільнення Єрмака
12 лютого 2026, 22:22
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
У Рівному чоловік облив батька бензином і підпалив
15 лютого 2026, 16:06
Від початку 2026 року ДБР викрило збитків державі на понад 100 млн грн
15 лютого 2026, 15:59
Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
15 лютого 2026, 15:31
Частина Одещини залишилися без світла через аварію
15 лютого 2026, 15:05
"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
15 лютого 2026, 14:30
У Польщі поліція затримала українку, яка на швидкості майже 200 км/год поспішала на манікюр
15 лютого 2026, 13:52
Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без тепла
15 лютого 2026, 13:24
У НАБУ підтвердили затримання Галущенка під час спроби перетину кордону
15 лютого 2026, 12:55
На Рівненщині затримали чоловіка, який викрав авто з полігону та стріляв по поліцейських
15 лютого 2026, 12:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »