Стали відомо деталі затримання ексміністра енергетики Галущенка, який намагався втекти з України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні джерел "Схем" у правоохоронних органах.

За даними журналістів, ця стаття регулює затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді (суду).

Зазначається, що наразі Галущенка доставляють до Києва з метою проведення всіх необхідних слідчих дій, в тому числі, вручення підозри та обрання запобіжного заходу.

Згодом інші джерела повідомили, що текст підозри Галущенку – це змінений текст підозри Міндічу та компанії. Тобто Міндічу та усім іншим фігурантам повинні повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про повідомлення нової підозри (тепер в тексті з'явиться Галущенко та його роль в зв'язці з усією злочинною організацією).

Водночас журналіст "УП" Михайло Ткач повідомив, що Герман Галущенко намагався виїхати за кордон як багатодітний батько.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого колишнього міністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України. Згодом факт затримання підтвердили у НАБУ.