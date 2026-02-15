Кличко заявив, що Київ перебуває на межі катастрофи через удари РФ
Українська столиця перебуває на межі катастрофи через удари РФ, а збереження України як незалежної держави залишається під питанням
Як передає RegioNews, про це мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам FT.
Також він зазначив, що США наполягають на припиненні війни на невигідних умовах.
Нагадаємо, після масованої атаки вночі 12 лютого, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог, ще майже 2600 будинків у Києві опинилися без тепла. Комунальники працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
