Кличко заявив, що Київ перебуває на межі катастрофи через удари РФ

Українська столиця перебуває на межі катастрофи через удари РФ, а збереження України як незалежної держави залишається під питанням

Як передає RegioNews, про це мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам FT.

Також він зазначив, що США наполягають на припиненні війни на невигідних умовах.

Нагадаємо, після масованої атаки вночі 12 лютого, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог, ще майже 2600 будинків у Києві опинилися без тепла. Комунальники працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.