Укрзалізниця змінила рух поїздів у кількох регіонах через безпекову сиутацію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В низці регіонів через безпекову сиутацію змінили рух поїздів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Зокрема в Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа. Дістатися далі на північ можна приміським поїздом або автобусами.

На Харківщині ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення в цьому напрямку забезпечують автобуси "Проліски".

У Запорізькій області триває посилений безпековий контроль. Частині рейсів вдається проходити до та з Запоріжжя.

Як повідомлялось, в Україні змінять правила повернення залізничних квитків. Якщо здати квиток менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.