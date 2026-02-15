На Рівненщині затримали чоловіка, який викрав авто з полігону та стріляв по поліцейських

фото: поліція Рівненщини

49-річний чоловік самовільно залишив військову частину, викрав із території полігону авто і переховувався від слідства. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього заборонені предмети та речовини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Рівненщини.

Наприкінці січня до поліції звернувся 30-річний військовий і повідомив, що невідомий заволодів його автомобілем Fiat Doblo, який був припаркований на території полігону. Того ж дня поліцейські виявили крадене авто неподалік селища Клевань Рівненського району.

Правоохоронці встановили особу, причетну до злочину: ним виявився 49-річний житель цього ж населеного пункту, який був мобілізований у січні цього року.

У суботу, 14 лютого, правоохоронці прибули до його помешкання. Проте чоловік одразу з вікна будинку почав стріляти у бік поліцейських.

"Спецпризначенці оточили житло та вступили із чоловіком у перемовини. Після черги пострілів зловмисник вийшов з оселі з піднятими руками: його затримали. Ніхто не постраждав", – повідомили у поліції.

Під час обшуку житла порушника поліцейські виявили та вилучили пістолет, автоматичну зброю, три пневматичні гвинтівки, штик-ніж, 29 холостих патронів, 7 гільз, трубку для куріння та фольгу із нашаруванням психотропу.

Як повідомлялось, на Рівненщині чоловік убив п'ятьох людей. Трагедія сталась у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій.