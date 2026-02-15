ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські водії масово скаржаться на критичний стан траси М-05 Київ–Одеса, де дорожнє покриття вкрилося глибокими ямами, що призводить до пошкоджень автомобілів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментарі і дописи українців у соцмережах.

На одній із найважливіших доріг з початку потепління, коли почав танути сніг, побільшало ям. Деякі ділянки буквально перетворились на смугу перешкод, яку витримують не всі авто.

За словами водіїв, рух ускладнено, особливо в темний час доби, а на окремих ділянках водії змушені знижувати швидкість до мінімуму через небезпечні вибоїни.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року на трасі Київ–Одеса авто врізалося у відбійник. Тоді двоє людей потрапили до лікарні.