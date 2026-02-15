Мюнхенська безпекова конференція. Погані та хороші новини для України

Є дві новини від загального враження від виступів керівників ключових країн на Мюнхенській безпековій конференції: погана й хороша

Є дві новини від загального враження від виступів керівників ключових країн на Мюнхенській безпековій конференції: погана й хороша

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Погана: з минулого року практично нічого не змінилося в їх стратегіях, тактиці й намірах підтримки України.

Хороша: з минулого року практично нічого не змінилося в їх стратегіях, тактиці й намірах підтримки України.