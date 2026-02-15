Мюнхенська безпекова конференція. Погані та хороші новини для України
Є дві новини від загального враження від виступів керівників ключових країн на Мюнхенській безпековій конференції: погана й хороша
Погана: з минулого року практично нічого не змінилося в їх стратегіях, тактиці й намірах підтримки України.
Хороша: з минулого року практично нічого не змінилося в їх стратегіях, тактиці й намірах підтримки України.
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
