У Запоріжжі стався витік газу на АЗС
Вночі 14 лютого на одній із запорізьких АЗС сталася розгерметизація резервуару зі скрапленим газом. Повідомлення надійшло до рятувальників о 00:42
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
На місці працівники ДСНС виявили, що газ витікає з наземної цистерни. Фахівці встановили гумово-пневматичний клин та за допомогою армованої клейкої стрічки мінімізували витік.
Крім того, надзвичайники огородили територію та закрили доступ стороннім до об’єкта.
Питання щодо подальшої ліквідації наслідків аварії вирішували спільно з керівництвом АЗС.
До робіт залучались 16 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, 9 лютого на Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
У Херсоні жінка підірвалася на ворожій міні "пелюстка"
14 лютого 2026, 18:32На Запоріжжі через атаку російського дрона поранена 5-річна дитина
14 лютого 2026, 17:58На Вінниччині чоловік із рушницею намагався завадити обшуку: його затримав КОРД
14 лютого 2026, 17:22З вересня всі учні в школах України харчуватимуться безкоштовно
14 лютого 2026, 16:49У Миколаєві оголосили підозру водію поліції охорони, який збив дитину
14 лютого 2026, 16:24У Харкові під час весілля запустили пілотний 5G
14 лютого 2026, 15:52Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
14 лютого 2026, 15:14Окупанти вдарили касетними боєприпасами по Херсону: в МВА показали наслідки
14 лютого 2026, 14:33Біля кордону з Румунією виявили тіло 27-річного чоловіка: намагався втекти з країни
14 лютого 2026, 13:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »