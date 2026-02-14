Фото: ДСНС

Вночі 14 лютого на одній із запорізьких АЗС сталася розгерметизація резервуару зі скрапленим газом. Повідомлення надійшло до рятувальників о 00:42

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На місці працівники ДСНС виявили, що газ витікає з наземної цистерни. Фахівці встановили гумово-пневматичний клин та за допомогою армованої клейкої стрічки мінімізували витік.

Крім того, надзвичайники огородили територію та закрили доступ стороннім до об’єкта.

Питання щодо подальшої ліквідації наслідків аварії вирішували спільно з керівництвом АЗС.

До робіт залучались 16 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, 9 лютого на Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.