Генштаб назвав втрати РФ у війні станом на 15 лютого
Загальні бойові втрати російських військ з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали близько 1 253 270 осіб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Отже, РФ у війні з Україною станом на 15 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб;
- танків – 11 672 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од;
- артилерійських систем – 37 293 (+11) од;
- РСЗВ – 1 648 (+3) од;
- засоби ППО – 1 300 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од;
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 485 (+97) од;
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Нагадаємо, днями Сили оборони уразили російський транспортно-десантний катер, а також радіолокаційну станцію РСП-10 ворога.
Полякам дозволять служити у ЗСУ замість в'язниціВсі новини »
13 лютого 2026, 19:59У ЗСУ показали, як ефектно атакували підстанцію та аеродром ворога
13 лютого 2026, 16:45Росія атакувала Україну 154 дронами та "Іскандером": є влучання на 18 локаціях
13 лютого 2026, 08:59
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Мюнхенська безпекова конференція. Погані та хороші новини для України
15 лютого 2026, 10:55Укрзалізниця змінила рух поїздів у кількох регіонах через безпекову сиутацію
15 лютого 2026, 10:27Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
15 лютого 2026, 10:10Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилась без води
15 лютого 2026, 09:15У Запоріжжі стався витік газу на АЗС
14 лютого 2026, 19:05У Херсоні жінка підірвалася на ворожій міні "пелюстка"
14 лютого 2026, 18:32На Запоріжжі через атаку російського дрона поранена 5-річна дитина
14 лютого 2026, 17:58На Вінниччині чоловік із рушницею намагався завадити обшуку: його затримав КОРД
14 лютого 2026, 17:22З вересня всі учні в школах України харчуватимуться безкоштовно
14 лютого 2026, 16:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »