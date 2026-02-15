10:10  15 лютого
15 лютого 2026, 09:40

Генштаб назвав втрати РФ у війні станом на 15 лютого

15 лютого 2026, 09:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Загальні бойові втрати російських військ з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали близько 1 253 270 осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Отже, РФ у війні з Україною станом на 15 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб;
  • танків – 11 672 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од;
  • артилерійських систем – 37 293 (+11) од;
  • РСЗВ – 1 648 (+3) од;
  • засоби ППО – 1 300 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од;
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од;
  • кораблі / катери – 29 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 485 (+97) од;
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.

Нагадаємо, днями Сили оборони уразили російський транспортно-десантний катер, а також радіолокаційну станцію РСП-10 ворога.

