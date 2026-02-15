Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилась без води

фото: ДСНС

Без водопостачання опинились споживачі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського районів Одеси

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Одеському районі пошкоджено закинуту одноповерхову будівлю, адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива. Пожежі оперативно ліквідовані.

Інформація про загиблих та постраждалих поки що не надходила.

Як повідомлялось, в Одесі внаслідок нічної атаки 13 лютого ударними безпілотниками було зафіксовано пошкодження у двох районах міста.