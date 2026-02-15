Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 15 лютого в регіоні очікується значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. Вночі без опадів, вдень значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

Раніше синоптик Н.Діденко попереджала, що 15-го лютого передбачається мокрий сніг, налипання мокрого снігу, опади досягатимуть значень сильних, пориви вітру – до штормових, хуртовини, а на півдні та сході України очікуються сильні дощі.