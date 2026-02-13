13:34  13 лютого
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
13 лютого 2026, 15:18

Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів

13 лютого 2026, 15:18
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні відбудеться в Швейцарії 17-18 лютого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, черговий раунд переговорів щодо "українського врегулювання" відбудеться також у тристоронньому російсько-американо-українському форматі 17-18 лютого у швейцарській Женеві.

Пєсков додав, що російську делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський.

Як відомо, на переговорах в Абу-Дабі РФ очолював начальник Головного управління Генштаб Ігор Костюков.

Раніше президент України Зеленський сказав, що готовий зустрітися з російським лідером Путіним будь-де, але не в Москві. Перед цим він заявив, що про можливість переговорів із росіянами щодо завершення війни.

Зеленський про угоду: краще не укладати, ніж погоджуватися на невигідну – The Atlantic
13 лютого 2026, 09:26
Зеленський уперше розповів деталі звільнення Єрмака
12 лютого 2026, 22:22
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
