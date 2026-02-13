Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні відбудеться в Швейцарії 17-18 лютого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, черговий раунд переговорів щодо "українського врегулювання" відбудеться також у тристоронньому російсько-американо-українському форматі 17-18 лютого у швейцарській Женеві.

Пєсков додав, що російську делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський.

Як відомо, на переговорах в Абу-Дабі РФ очолював начальник Головного управління Генштаб Ігор Костюков.

Раніше президент України Зеленський сказав, що готовий зустрітися з російським лідером Путіним будь-де, але не в Москві. Перед цим він заявив, що про можливість переговорів із росіянами щодо завершення війни.