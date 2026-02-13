20:50  13 лютого
13 лютого 2026, 23:04

Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ

13 лютого 2026, 23:04
ілюстративне фото: з відкритих джерел
США пропонують Україні компроміси, щоб припинити війну з РФ

Про це заявив президент Володимир Зеленський в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, те, що Україна готова припинити війну, а російський диктатор Володимир Путін не у в'язниці – це найбільший компроміс.

"Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", – пояснив президент України.

Раніше Трамп закликав Зеленського до дій у мирному процесі між Україною та РФ. Також президент США заявив, що українська сторона гальмує мирний процес.

13 лютого 2026
