Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це заявив президент Володимир Зеленський в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, те, що Україна готова припинити війну, а російський диктатор Володимир Путін не у в'язниці – це найбільший компроміс.

"Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", – пояснив президент України.

Раніше Трамп закликав Зеленського до дій у мирному процесі між Україною та РФ. Також президент США заявив, що українська сторона гальмує мирний процес.