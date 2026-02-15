У Києві чоловік, тікаючи від ТЦК, вибіг на лід і провалився у воду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці стався неприємний інцидент за участі ТЦК. Чоловік, тікаючи від працівників відомства, вибіг на лід і провалився під кригу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.

Як зазначається, чоловік тікав від ТЦК на Дніпровській набережній.

Його загнали на лід і він провалився під кригу. Пізніше чоловіка таки витягнули і затримали.

Нагадаємо, у Києві шахрай виманив у начальника ТЦК десятки тисяч доларів. Зловмисника затримали, але звідки у начальника ТЦК були такі кошти, на жаль, не уточнюється.