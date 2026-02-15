У Києві чоловік, тікаючи від ТЦК, вибіг на лід і провалився у воду
У столиці стався неприємний інцидент за участі ТЦК. Чоловік, тікаючи від працівників відомства, вибіг на лід і провалився під кригу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.
Як зазначається, чоловік тікав від ТЦК на Дніпровській набережній.
Його загнали на лід і він провалився під кригу. Пізніше чоловіка таки витягнули і затримали.
Нагадаємо, у Києві шахрай виманив у начальника ТЦК десятки тисяч доларів. Зловмисника затримали, але звідки у начальника ТЦК були такі кошти, на жаль, не уточнюється.
Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без теплаВсі новини »
15 лютого 2026, 13:24Кличко заявив, що Київ перебуває на межі катастрофи через удари РФ
15 лютого 2026, 11:40У Києві повернули опалення в 400 будинків
14 лютого 2026, 10:33
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Українські прикордонники знищили групу окупантів на Харківщині
15 лютого 2026, 18:55У центрі Чернівців вибухнула граната, є постраждалі
15 лютого 2026, 18:29В одному з пунктів пропуску на Закарпатті буде обмежено рух транспорту
15 лютого 2026, 18:14Уперше в історії українські біатлоністки не виступлять у масстарті на Олімпійськи іграх
15 лютого 2026, 17:48Після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози
15 лютого 2026, 16:59Зеленський заявив, що більшість українців проти виборів
15 лютого 2026, 16:21У Рівному чоловік облив батька бензином і підпалив
15 лютого 2026, 16:06Від початку 2026 року ДБР викрило збитків державі на понад 100 млн грн
15 лютого 2026, 15:59Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
15 лютого 2026, 15:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »