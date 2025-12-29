15:44  29 грудня
29 грудня 2025, 18:07

Зеленський, Залужний, Буданов: названо трійку найбільш рейтингових кандидатів у президенти

29 грудня 2025, 18:07
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За кого б голосували українці, якби президентські вибори провели б уже зараз

Якби вибори президента проходили найближчим часом, то в першому турі українці віддали б перевагу чинному главі держави Володимиру Зеленському (26,8%), колишньому головкому ЗСУ та нині послу України у Великобританії Валерію Залужному (25,1%) та начальнику ГУР Кирилу Буданову (10,9%).

Надалі за ними йдуть експрезидент, лідер "Європейської солідарності" та нардеп Петро Порошенко – 9,8%; колишній спікер парламенту, нардеп Дмитро Разумков – 8,1%; колишній нардеп, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький – 4,6%; лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 3,4%; нардеп від забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойко – 2,6%; нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко – 2,5%; волонтер Сергій Притула – 2,1%; колишній радник Офісу президента Олексій Арестович – 1,9%; командир 1-го армійського корпусу НГУ Азов" Денис Прокопенко – 1,2%; мер Києва Віталій Кличко – 1%.

Такі дані свого останнього соціологічного опитування серед тих, хто визначився та піде на вибори, наводить компанія "Active Group".

У другому ж турі перевагу демонструє Валерій Залужний. У парі з Володимиром Зеленським він отримує 38,5% підтримки проти 26,7%. У протистоянні з Кирилом Будановим – 34,6% проти 28,7%. Водночас сценарій другого туру між Володимиром Зеленським та Кирилом Будановим виглядає найбільш конкурентним: 32,1% підтримали б Буданова, 29,8% – Зеленського.

"У всіх варіантах другого туру частка тих, хто не визначився або не готовий голосувати, залишається високою, що зберігає інтригу й простір для електоральної динаміки", – йдеться в опитуванні.

Водночас в гіпотетичних виборах до Верховної Ради лідирує партія Валерія Залужного (21,3%), випереджаючи партію Володимира Зеленського (15,5%) та партію Кирила Буданова (13,8%). Помітні результати також демонструють "Європейська солідарність" Петра Порошенка – 13,5%, партія "Азов" – 11,4%, "Розумна політика" нардепа Дмитра Разумкова – 5,4%.

Дослідження здійснювала компанія "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 21-23 грудня 2025 року.

Нагадаємо, подібні результати, як зазначалося раніше, наводить також і компанія SOCIS у своєму грудневому соцопитуванні. До трійки лідерів президентського рейтингу так само входять Зеленський, Залужний і Буданов. У другому турі чинний президент програє як у парі з колишнім головкомом, так і в парі з начальником ГУР.

