Від початку 2026 року ДБР викрило збитків державі на понад 100 млн грн

За перший місяць 2026 року працівники Бюро задокументували правопорушення, через які держава втратила майже 106 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що встановлена сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 2,5 млн грн.

"З метою відшкодування завданої шкоди слідчі арештували майно підозрюваних та обвинувачених на 75 млн грн. Завдяки злагодженій роботі працівників Бюро до державного бюджету вже повернуто понад 15 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року ДБР провело обшуки у колишнього генпрокурора Піскуна, який проживає у Франції. Під час обшуку на його віллі було вилучено 90 тисяч євро, 3 кілограми золота, а також 18 годинників елітних марок на суму понад 1 мільйон євро.