Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026

фото: REUTERS/Dylan Martinez

Українській фрістайлістці Катерині Коцар зробили пропозицію одразу після виступу у кваліфікації на Олімпійських іграх

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Спорт.

25-річна українка увійшла до 12-ти найкращих спортсменок за підсумками трьох раундів кваліфікації, що дозволило їй вийти до фіналу змагань та продовжити боротьбу за медалі.

Після кваліфікації на спортсменку чекав приємний сюрприз. Її наречений, який є офіцером Збройних сил України, зробив жінці пропозицію.

Богдан – уродженець міста Яремче, що на Івано-Франківщині. З серпня 2024 року він служить у медичних військах Збройних Сил України.

Нагадаємо, скелетоніст української збірної Владислав Гераскевич попри заборону від МОК вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі. Після цього його дискваліфікували.