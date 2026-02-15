Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026

15:31  15 лютого
14:30  15 лютого
"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
13:24  15 лютого
Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без тепла
15 лютого 2026, 15:31

15 лютого 2026, 15:31
фото: REUTERS/Dylan Martinez
Українській фрістайлістці Катерині Коцар зробили пропозицію одразу після виступу у кваліфікації на Олімпійських іграх

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Спорт.

25-річна українка увійшла до 12-ти найкращих спортсменок за підсумками трьох раундів кваліфікації, що дозволило їй вийти до фіналу змагань та продовжити боротьбу за медалі.

Після кваліфікації на спортсменку чекав приємний сюрприз. Її наречений, який є офіцером Збройних сил України, зробив жінці пропозицію.

Богдан – уродженець міста Яремче, що на Івано-Франківщині. З серпня 2024 року він служить у медичних військах Збройних Сил України.

Нагадаємо, скелетоніст української збірної Владислав Гераскевич попри заборону від МОК вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі. Після цього його дискваліфікували.

спорт Олімпіада фото Катерина Коцар
13 лютого 2026
07 серпня 2025
