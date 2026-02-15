Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
Українській фрістайлістці Катерині Коцар зробили пропозицію одразу після виступу у кваліфікації на Олімпійських іграх
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Спорт.
25-річна українка увійшла до 12-ти найкращих спортсменок за підсумками трьох раундів кваліфікації, що дозволило їй вийти до фіналу змагань та продовжити боротьбу за медалі.
Після кваліфікації на спортсменку чекав приємний сюрприз. Її наречений, який є офіцером Збройних сил України, зробив жінці пропозицію.
Богдан – уродженець міста Яремче, що на Івано-Франківщині. З серпня 2024 року він служить у медичних військах Збройних Сил України.
