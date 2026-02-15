Після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози
Найближчої ночі в Україні очікується мокрий сніг, сніг, сильні опади та хуртовини. На півдні, на сході, у більшості центру – дощ та місцями мокрий сніг, сильні опади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.
За її словами, вночі температура повітря коливатиметься залежно від регіону:
- у західних областях -7…-13 градусів;
- в північних: Житомирщина -12, Київщина -8, Чернігівщина -7, а Сумщина +1 градус;
- у центрі: Вінниччина -12, Кропивницький -2, Черкащина -7, Полтавщина -1, Дніпро +1 градус;
- східні області +1…+4 градуси
- у південній частині -2…+4, в Криму до +8 градусів.
Завтра вдень очікується плюсова температура.
Вітер 16 лютого буде північно-західний, сильний, до штормових поривів. На дорогах західних та північних областей плюс Вінниччина та Черкащина – ожеледиця.
Раніше синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.