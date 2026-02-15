У Рівному чоловік облив батька бензином і підпалив

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Рівненські поліцейські затримали зловмисника, який облив батька бензином та підпалив

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Рівненщини.

Як зазначається, 14 лютого ввечері до поліції звернулась 71-річна рівнянка. За її словами, до квартири прийшов її 36-річний син із пляшкою легкозаймистої речовини.

Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ними та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. У ході суперечки син облив батька бензином та підпалив.

На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.

На жаль, 74-річний чоловік загинув на місці події.

Зловмисника затримали.

