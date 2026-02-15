18:29  15 лютого
15 лютого 2026, 16:06

У Рівному чоловік облив батька бензином і підпалив

15 лютого 2026, 16:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Рівненські поліцейські затримали зловмисника, який облив батька бензином та підпалив

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Рівненщини.

Як зазначається, 14 лютого ввечері до поліції звернулась 71-річна рівнянка. За її словами, до квартири прийшов її 36-річний син із пляшкою легкозаймистої речовини.

Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ними та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. У ході суперечки син облив батька бензином та підпалив.

На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.

На жаль, 74-річний чоловік загинув на місці події.

Зловмисника затримали.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік під час застілля напав на товариша з ножем. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

підпал фото поліція Рівне пожежа Рівненська область
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
