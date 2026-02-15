Уперше в історії українські біатлоністки не виступлять у масстарті на Олімпійськи іграх

фото: biathlon.com.ua

Жіноча збірна України з біатлону вперше в історії виступів на Олімпіаді не матиме представників у гонці з масовим стартом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чеміпон.

На жаль, наші біатлоністки не змогли кваліфікуватися до елітної дисципліни. Українки не потрапили до числа кращих біатлоністів на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував особистих нагород на Іграх та не входять до топ-15 загального заліку Кубку світу.

Нагадаємо, що усі українки опинилися поза топ-40: Юлія Джима фінішувала 43-ю, Христина Дмитренко завершила гонку 45-ю, а Олександра Меркушина – 48-ю.

