В одному з пунктів пропуску на Закарпатті буде обмежено рух транспорту

У зв’язку з ремонтом мосту через Тису діятимуть обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» у Закарпатській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Розпочинається реконструкція мосту через річку Тиса, у зв’язку з чим з 16 лютого 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй"", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися.

Водночас пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

Обмеження, пов’язані з реконструкцією мосту, попередньо триватимуть до 3 квітня.

