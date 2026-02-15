Українські прикордонники знищили групу окупантів на Харківщині

фото: ДПСУ

На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА підрозділу «Срібна трійка» прикордонної бригади «Помста» виявили групу російських військових, які намагалися сховатися у лісосмузі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Для ураження противника знадобилося кілька точних вильотів.

У результаті бойової роботи знищено як живу силу ворога, так і його мотоциклетну техніку.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили ворожий штурм на Харківщині. Місце бою не уточнюється.