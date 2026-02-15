18:29  15 лютого
У центрі Чернівців вибухнула граната, є постраждалі
16:59  15 лютого
Після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози
15:31  15 лютого
Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
15 лютого 2026, 18:29

У центрі Чернівців вибухнула граната, є постраждалі

15 лютого 2026, 18:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Чернівцях внаслідок вибуху гранати поранені троє людей, поліція затримала підозрюваного

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

У поліції повідомили, що на вулиці Героїв Майдану обласного центру виник конфлікт, під час якого один із чоловіків кинув гранату, внаслідок чого стався вибух.

Попередньо відомо, що в результаті події травмувалося троє громадян. Одну людину госпіталізували до лікарні, іншим – меддопомогу надано на місці події.

Правоохоронці оперативно встановили особу, яка, ймовірно, кинула гранату. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Його затримано.

Як повідомлялось, у Чернівцях чоловік намагався підпалити банк. Орієнтована сума завданих збитків становить 120 тисяч гривень.

