У центрі Чернівців вибухнула граната, є постраждалі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

У поліції повідомили, що на вулиці Героїв Майдану обласного центру виник конфлікт, під час якого один із чоловіків кинув гранату, внаслідок чого стався вибух.

Попередньо відомо, що в результаті події травмувалося троє громадян. Одну людину госпіталізували до лікарні, іншим – меддопомогу надано на місці події.

Правоохоронці оперативно встановили особу, яка, ймовірно, кинула гранату. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Його затримано.

Як повідомлялось, у Чернівцях чоловік намагався підпалити банк. Орієнтована сума завданих збитків становить 120 тисяч гривень.