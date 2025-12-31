Зеленський звільнив ще одного топчиновника
Руслана Магомедова звільнили із посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Як передає RegioNews, відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
Указ №1018/2025 було оприлюднено 31 грудня 2025 року.
Згідно з текстом указу, Руслана Магомедова звільнено з посади голови НКЦПФР без додаткових пояснень причин такого рішення.
Нагадаємо, що Руслан Магомедов очолював комісію, яка відповідає за роботу фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів та захист прав інвесторів, із 2021 року.
Як повідомлялось, Зеленський визначився з новим керівником Офісу президента. Водночас ім'я майбутнього очільника ОП наразі не розголошується.
Єрмак заблокував Свириденко у месенджерах: названа причинаВсі новини »
31 грудня 2025, 14:09Справа про хабарі за голосування: суд обирає запобіжний захід нардепу від "Слуги народу"
30 грудня 2025, 17:55Зеленський, Залужний, Буданов: названо трійку найбільш рейтингових кандидатів у президенти
29 грудня 2025, 18:07
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Відомий піаніст Євген Хмара зізнався, скільки грошей він заробляє на музиці
31 грудня 2025, 20:30Українські прикордонники створили живу ялинку на кордоні
31 грудня 2025, 19:49"Здала аналізи, слину і тести": Лесі Нікітюк довелось звертатись до лікарів прямо під час відпочинку
31 грудня 2025, 19:30Стало відомо, як вимикатимуть світло 1 січня
31 грудня 2025, 19:24Суд вирішив подальшу долю колишнього мера Одеси Труханова
31 грудня 2025, 19:02Які послуги з'являться у Дії в 2026 році
31 грудня 2025, 18:33Стало відомо, якою буде погода в Україні 1 січня
31 грудня 2025, 17:29Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі
31 грудня 2025, 16:47Війна в Україні триватиме мінімум до 2027 року, – The Economist
31 грудня 2025, 16:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі блоги »