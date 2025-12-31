Зеленський звільнив ще одного топчиновника

фото: t.me/rmagomedov

Руслана Магомедова звільнили із посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Як передає RegioNews, відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Указ №1018/2025 було оприлюднено 31 грудня 2025 року.

Згідно з текстом указу, Руслана Магомедова звільнено з посади голови НКЦПФР без додаткових пояснень причин такого рішення.

Нагадаємо, що Руслан Магомедов очолював комісію, яка відповідає за роботу фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів та захист прав інвесторів, із 2021 року.

