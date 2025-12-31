Єрмак заблокував Свириденко у месенджерах: названа причина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після того як глава уряду Юлія Свириденко підтримала сторону, яка виступала за звільнення ексглави ОП Андрія Єрмака, останній заблокував прем'єрку в месенджерах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

За даними видання, глава Кабміну здивувала усіх під час "революції" проти ексглави ОП, коли стала на бік "заколотників".

Єрмак, дізнавшись про це, заблокував Свириденко в месенджерах.

Нагадаємо, 28 листопада на тлі корупціного скандалу в енергетиці заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував. А сам Єрмак повідомив, що іде на фонт.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.