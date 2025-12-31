15:09  31 грудня
Відзавтра в Україні платитимуть 50 000 гривень при народженні дитини
12:35  31 грудня
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
31 грудня 2025, 14:09

Єрмак заблокував Свириденко у месенджерах: названа причина

31 грудня 2025, 14:09
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Після того як глава уряду Юлія Свириденко підтримала сторону, яка виступала за звільнення ексглави ОП Андрія Єрмака, останній заблокував прем'єрку в месенджерах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

За даними видання, глава Кабміну здивувала усіх під час "революції" проти ексглави ОП, коли стала на бік "заколотників".

Єрмак, дізнавшись про це, заблокував Свириденко в месенджерах.

Нагадаємо, 28 листопада на тлі корупціного скандалу в енергетиці заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував. А сам Єрмак повідомив, що іде на фонт.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Свириденко Юлія Анатоліївна Андрій Єрмак політика влада скандал
Зеленський, Залужний, Буданов: названо трійку найбільш рейтингових кандидатів у президенти
29 грудня 2025, 18:07
В Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
27 грудня 2025, 12:46
У Зеленського готуються до виборів під час та після війни
22 грудня 2025, 17:25
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Стало відомо, якою буде погода в Україні 1 січня
31 грудня 2025, 17:29
Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі
31 грудня 2025, 16:47
Війна в Україні триватиме мінімум до 2027 року, – The Economist
31 грудня 2025, 16:29
Відзавтра в Україні платитимуть 50 000 гривень при народженні дитини
31 грудня 2025, 15:09
Трендова палітра: які відтінки ламінованих плит переважатимуть в інтер'єрах наступного сезону
31 грудня 2025, 14:22
Є знеструмлення у регіонах: у Міненерго розповіли про наслідки російської атаки у ніч на 31 грудня
31 грудня 2025, 13:07
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
31 грудня 2025, 12:35
Зеленський під ялинку планує призначити нового голову Офісу президента
31 грудня 2025, 11:59
У 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів
31 грудня 2025, 11:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »