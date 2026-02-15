Зеленський заявив, що більшість українців проти виборів

фото: Офіс Президента України

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив у нещодавньому інтерв’ю Politico.

"90% українців проти проведення виборів зараз. У разі перемир'я на 2-3 місяці їх можуть провести", – заявив Зеленський.

Як відомо, раніше Володимир Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ. На його думку, те, що "Путін та його друзі не у в'язниці" – це найбільший компроміс, на який світ уже пішов.