Зеленський заявив, що більшість українців проти виборів
Переважна більшість громадян України проти виборів прямо зараз
Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив у нещодавньому інтерв’ю Politico.
"90% українців проти проведення виборів зараз. У разі перемир'я на 2-3 місяці їх можуть провести", – заявив Зеленський.
Як відомо, раніше Володимир Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ. На його думку, те, що "Путін та його друзі не у в'язниці" – це найбільший компроміс, на який світ уже пішов.
