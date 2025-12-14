Фото: Національна поліція України

Протягом доби російські війська завдали ударів по Харкову та навколишніх районах, унаслідок чого постраждали пʼятеро мирних мешканців

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Упродовж останньої доби Харківщина знову опинилася під обстрілами російських військ. Ворог наносив удари по Харкову, а також Чугуївському, Харківському та Куп’янському районах, використовуючи керовану авіацію та різні типи безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок ударів постраждали люди

У селі Зарічне Старосалтівської громади внаслідок влучання безпілотника поруч із цивільним автомобілем постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дівчинка отримала осколкове поранення, її 34-річна мати зазнала вибухових ушкоджень. Потерпілі були госпіталізовані.

Серед потерпілих – дитина

У селищі Старий Салтів через обстріли за медичною допомогою звернулася 65-річна жінка з гострою стресовою реакцією, також були пошкоджені вікна, двері та балкон житлового будинку. На території села Цупівка чоловіки 55 і 60 років зазнали гострої стресової реакції, проте від госпіталізації відмовилися.

Поліція фіксує наслідки атак

Крім того, у Куп’янському районі керована авіація влучила по житлових будинках, спричинивши руйнування. Поліція Харківщини продовжує документувати факти воєнних злочинів та нагадує громадянам, що ті, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звертатися за допомогою за номером 102.

