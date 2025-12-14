13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
14 грудня 2025, 11:30

Через російські удари по Харкову та Куп’янському районі 5 людей отримали поранення

14 грудня 2025, 11:30
Фото: Національна поліція України
Протягом доби російські війська завдали ударів по Харкову та навколишніх районах, унаслідок чого постраждали пʼятеро мирних мешканців

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Упродовж останньої доби Харківщина знову опинилася під обстрілами російських військ. Ворог наносив удари по Харкову, а також Чугуївському, Харківському та Куп’янському районах, використовуючи керовану авіацію та різні типи безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок ударів постраждали люди

У селі Зарічне Старосалтівської громади внаслідок влучання безпілотника поруч із цивільним автомобілем постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дівчинка отримала осколкове поранення, її 34-річна мати зазнала вибухових ушкоджень. Потерпілі були госпіталізовані.

Серед потерпілих – дитина

У селищі Старий Салтів через обстріли за медичною допомогою звернулася 65-річна жінка з гострою стресовою реакцією, також були пошкоджені вікна, двері та балкон житлового будинку. На території села Цупівка чоловіки 55 і 60 років зазнали гострої стресової реакції, проте від госпіталізації відмовилися.

Поліція фіксує наслідки атак

Крім того, у Куп’янському районі керована авіація влучила по житлових будинках, спричинивши руйнування. Поліція Харківщини продовжує документувати факти воєнних злочинів та нагадує громадянам, що ті, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звертатися за допомогою за номером 102.

Раніше повідомлялося, російські війська завдали удару по супермаркету АТБ на житловому масиві Піски у Запоріжжі, внаслідок чого щонайменше 4 людей отримали поранення, а приміщення магазину зруйновані.

Росіяни поцілили по супермаркету АТБ у Запоріжжі: поранено щонайменше 4 людей
14 грудня 2025, 10:54
У ніч на 14 грудня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 138 БпЛА
14 грудня 2025, 09:30
На Прикарпатті вантажівка врізалася у бетонну огорожу: рятувальники деблокували двох постраждалих
13 грудня 2025, 18:23
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
