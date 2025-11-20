Фото: ілюстративне

Детективи НАБУ проводять обшуки у "Нафтогазі" та готують підозру для фігуранта "плівок Міндича", який наразі перебуває за кордоном

Про це повідомляє Інформатор, передає RegioNews.

В Україні тривають масштабні слідчі дії, пов’язані з діяльністю державної компанії "Нафтогаз". Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщеннях підприємства та у директора з безпеки Віталія Бровка, який раніше відповідав за нагляд за ДБР в Офісі Генпрокурора.

За даними джерел, у межах розслідування підготовлено підозру для фігуранта так званих "плівок Міндича" на прізвисько Алі Баба. Вручити документ йому наразі не можна, оскільки чоловік перебуває за кордоном. Його підозрюють у діяльності, що потребує подальшого з’ясування обставин та встановлення відповідальності.

Представники НАБУ поки не коментують деталі розслідування. Однак джерела зазначають, що дії детективів спрямовані на встановлення кола осіб, причетних до можливих порушень у компанії. Слідчі продовжують збирати матеріали, фіксувати документи та опитувати посадовців, аби сформувати повну картину подій.

Розслідування відбувається на тлі попередніх скандалів і публікацій, пов’язаних із "плівками Міндича", що привернули увагу ЗМІ та політичних кіл. Очікується, що після повернення Алі Баби в Україну йому офіційно вручать підозру, а слідчі продовжать встановлювати обставини справи.

