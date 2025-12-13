Фото: поліція

Підлітку, який напав на 10-річну дівчинку, слідчі повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 15-річний хлопець чекав поки дівчинка зайшла у під’їзд, підійшов до неї зі спини, приставив до її шиї гострий предмет та наніс подряпини, після чого погрожував розправою якщо вона комусь про це розповість.

Правоохоронці оголосили підлітку підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років увʼязнення.

Зазначається, що у 13 років хлопець вже мав проблеми із законом через подібні дії. Тоді суд направив його до приймальника-розподільника та призначив примусові виховні заходи, бо він ще не досяг віку кримінальної відповідальності.

