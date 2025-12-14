Фото: 24tv/Олег Татаров

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Найближчим часом з Офісу Президента України може бути звільнений заступник керівника ОП Олег Татаров. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі, уточнивши, що рішення щодо кадрових змін у відомстві обговорюється.

За інформацією політика, Татаров перебував на посаді більше п’яти років, що викликало критику серед частини суспільства. Останнім часом він перестав користуватися публічною підтримкою Президента, що, ймовірно, вплинуло на рішення про можливе звільнення.

Раніше обговорювалося, що для пом’якшення ситуації Президент міг запропонувати альтернативну посаду в Службі безпеки України. Однак, як повідомляє Гончаренко, відповідного місця для переведення не знайшлося.

За даними джерел, є висока ймовірність, що Олег Татаров продовжить службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Остаточне рішення щодо його переведення або звільнення наразі уточнюється.

