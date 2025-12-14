10:00  14 грудня
14 грудня 2025, 10:30

Розглядається питання щодо звільнення заступника керівника ОП Олега Татарова

14 грудня 2025, 10:30
Фото: 24tv/Олег Татаров
Найближчими днями в Офісі Президента можуть відбутися кадрові зміни, пов’язані із заступником керівника ОП Олегом Татаровим

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Найближчим часом з Офісу Президента України може бути звільнений заступник керівника ОП Олег Татаров. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі, уточнивши, що рішення щодо кадрових змін у відомстві обговорюється.

За інформацією політика, Татаров перебував на посаді більше п’яти років, що викликало критику серед частини суспільства. Останнім часом він перестав користуватися публічною підтримкою Президента, що, ймовірно, вплинуло на рішення про можливе звільнення.

Раніше обговорювалося, що для пом’якшення ситуації Президент міг запропонувати альтернативну посаду в Службі безпеки України. Однак, як повідомляє Гончаренко, відповідного місця для переведення не знайшлося.

За даними джерел, є висока ймовірність, що Олег Татаров продовжить службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Остаточне рішення щодо його переведення або звільнення наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, уряд України затвердив програму одноразових виплат у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов'язків, передбачену в держбюджеті на 2026 рік через Держкомтелерадіо.

12 грудня 2025
07 серпня 2025
