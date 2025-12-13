У Києві затримали 18-річну наркодилерку з великою партією "товару"

Фото: поліція

У дівчини вилучили зіп-пакети з Альфа-PVP та канабісом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Деснянському районі на вулиці Мілютенка поліцейські зупинили дівчину для перевірки документів. З’ясувалося, що вона переносила у сумці пакети з наркотиками та психотропами.

Слідчі вилучили у дівчини зіп-пакети з канабісом та психотропною речовиною, які вона збиралася продати. Згодом експертиза встановила, що вилучене – особливо-небезпечна психотропна речовина Альфа-PVP.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання наркодилерки слідчі також виявили пакети з аналогічним вмістом, які направили на експертизу.

Затримана – 18-річна жителька Лісового масиву. Їй оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Дівчини загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

