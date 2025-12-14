13:34  14 грудня
14 грудня 2025, 12:45

Сумщина попрощалася з поліцейським Артемом Щербаком, який загинув на Донеччині

14 грудня 2025, 12:45
Фото: Національна поліція України
Сумщина попрощалася зі старшим сержантом поліції Артемом Щербаком, який загинув під час виконання службових обов’язків на Донеччині

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Сумщина прощалася зі старшим сержантом поліції Артемом Щербаком, який загинув під час виконання службових обов’язків на Донеччині. Похорон відбувся 13 грудня за участю рідних, друзів, побратимів та місцевої громади.

Сумщина провела Артема Щербака в останню путь

Артем служив у батальйоні поліції особливого призначення ГУНП у Сумській області та перебував у зоні активних бойових дій, виконуючи завдання з підтримки безпеки та допомоги колегам. За даними служби, він загинув після влучання ворожого FPV-дрона, травми виявилися несумісними з життям. Поліцейському було 29 років.

Сотні людей утворили живий коридор на шляху Героя

Під час прощання вздовж дороги, якою транспортували тіло героя, сотні людей утворили живий коридор, висловлюючи шану та подяку за службу. Колеги згадують Артема як відповідального, сильного духом і відданого своїй справі поліцейського, який завжди йшов туди, де була найскладніша робота.

У загиблого залишилися двоє маленьких дітей – сину 4 роки, доньці лише місяць, а також дружина та мати. Поліція Сумщини наголосила на відданості Артема службі та виконанню Присяги, зазначивши, що його мужність залишиться в пам’яті колег та громади.

Нагадаємо, 9 грудня у Національній філармонії Києва відбулася церемонія прощання з 38-річним музикантом Михайлом Клименком (ADAM), який помер 7 грудня, зібравши родину, друзів та відомих артистів – Володимира Дантеса, alyona alyona, KOLA, Дмитра Монатіка та інших.

