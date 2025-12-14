13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
14 грудня 2025, 10:54

Росіяни поцілили по супермаркету АТБ у Запоріжжі: поранено щонайменше 4 людей

14 грудня 2025, 10:54
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Ранковий обстріл у Запоріжжі пошкодив супермаркет і житловий квартал, рятувальні служби працюють на місці події

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

У Запоріжжі на житловому масиві Піски російські війська завдали удару по супермаркету АТБ. За попередніми даними, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Раніше в ОВА повідомили, що ранком вихідного дня ворог атакував місто. На місце події виїхали надзвичайні служби, зараз встановлюють усі наслідки удару.

Інцидент стався у житловому кварталі, коли район був відносно людним. Влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях, поки атака триває, та дотримуватися правил безпеки.

Запорізька обласна адміністрація наголосила, що житлові райони залишаються під загрозою обстрілів. Рятувальні служби продовжують працювати на місці події.

За уточненими даними, щонайменше 4 людини поранені внаслідок ворожої атаки на магазин. Приміщення супермаркету зруйновані, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, у ніч на 14 грудня Росія здійснила чергову повітряну атаку, випустивши по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" з Ростовської області та 138 ударних безпілотників різних типів з Орловської, Курської областей, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
