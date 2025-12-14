Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Ранковий обстріл у Запоріжжі пошкодив супермаркет і житловий квартал, рятувальні служби працюють на місці події

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

У Запоріжжі на житловому масиві Піски російські війська завдали удару по супермаркету АТБ. За попередніми даними, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Раніше в ОВА повідомили, що ранком вихідного дня ворог атакував місто. На місце події виїхали надзвичайні служби, зараз встановлюють усі наслідки удару.

Інцидент стався у житловому кварталі, коли район був відносно людним. Влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях, поки атака триває, та дотримуватися правил безпеки.

Запорізька обласна адміністрація наголосила, що житлові райони залишаються під загрозою обстрілів. Рятувальні служби продовжують працювати на місці події.

За уточненими даними, щонайменше 4 людини поранені внаслідок ворожої атаки на магазин. Приміщення супермаркету зруйновані, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, у ніч на 14 грудня Росія здійснила чергову повітряну атаку, випустивши по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" з Ростовської області та 138 ударних безпілотників різних типів з Орловської, Курської областей, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.