Масова стрілянина під час святкування Хануки в Сіднеї спричинила паніку серед тисяч людей на пляжі Бонді-Біч

Про це повідомляє The Times, передає RegioNews.

У Сіднеї штат Новий Південний Уельс, Австралія ввечері 14 грудня сталася масова стрілянина під час святкування першого дня Хануки на популярному пляжі Бонді-Біч. За даними поліції, кілька людей відкрили вогонь по натовпу, через що почалася паніка серед учасників заходу та відпочивальників. Після інциденту правоохоронці затримали двох підозрюваних, а операція з забезпечення безпеки в районі події триває.

За попередніми повідомленнями, стрілянину чули приблизно о 18:45 місцевого часу, під час святкування єврейського свята Хануки на відкритому майданчику та біля пляжу зібралося близько 2 000 людей. Про постраждалих і загиблих дані ще уточнюються, але місцеві медіа повідомляють про численні поранення та принаймні шестеро госпіталізованих із вогнепальними ушкодженнями.

На відеозаписах із місця події видно, як двоє осіб у темному одязі стріляли з автоматичної зброї, після чого почалися крики та хаос, люди тікали та ховалися, а деяким пораненим надавали першу допомогу прямо на землі. Поліція закликала громадськість уникати району інциденту та слідувати вказівкам правоохоронців.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе та інші чиновники висловили шок і засудження інциденту. Вони наголосили на важливості громадської безпеки та необхідності підтримки постраждалих, а також запевнили про продовження ретельного розслідування мотивів стрілянини.

