13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
UA | RU
UA | RU
14 грудня 2025, 11:59

Масова стрілянина на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї: поранено щонайменше 6 людей

14 грудня 2025, 11:59
Читайте также на русском языке
Фото: ізраїльські ЗМІ
Читайте также
на русском языке

Масова стрілянина під час святкування Хануки в Сіднеї спричинила паніку серед тисяч людей на пляжі Бонді-Біч

Про це повідомляє The Times, передає RegioNews.

У Сіднеї штат Новий Південний Уельс, Австралія ввечері 14 грудня сталася масова стрілянина під час святкування першого дня Хануки на популярному пляжі Бонді-Біч. За даними поліції, кілька людей відкрили вогонь по натовпу, через що почалася паніка серед учасників заходу та відпочивальників. Після інциденту правоохоронці затримали двох підозрюваних, а операція з забезпечення безпеки в районі події триває.

За попередніми повідомленнями, стрілянину чули приблизно о 18:45 місцевого часу, під час святкування єврейського свята Хануки на відкритому майданчику та біля пляжу зібралося близько 2 000 людей. Про постраждалих і загиблих дані ще уточнюються, але місцеві медіа повідомляють про численні поранення та принаймні шестеро госпіталізованих із вогнепальними ушкодженнями.

На відеозаписах із місця події видно, як двоє осіб у темному одязі стріляли з автоматичної зброї, після чого почалися крики та хаос, люди тікали та ховалися, а деяким пораненим надавали першу допомогу прямо на землі. Поліція закликала громадськість уникати району інциденту та слідувати вказівкам правоохоронців.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе та інші чиновники висловили шок і засудження інциденту. Вони наголосили на важливості громадської безпеки та необхідності підтримки постраждалих, а також запевнили про продовження ретельного розслідування мотивів стрілянини.

Нагадаємо, влітку 2025 року на вулиці Захисників України у Житомирі стався теракт, внаслідок якого один чоловік загинув, а інший отримав численні поранення від вибуху, влаштованого двома 17-річними підлітками, які працювали на російських кураторів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина теракт поранені Австралія Ханука Сідней масова паніка
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
12 грудня 2025, 12:49
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
До Європи з однією пересадкою: Укрзалізниця запустила нові маршрути
14 грудня 2025, 15:00
На Буковині внаслідок нічної аварії загинув молодий хлопець, ще троє людей травмовані
14 грудня 2025, 14:19
Пожежа на 16-му поверсі у Кривому Розі: з диму врятували 8 людей, серед них – 4 дитини
14 грудня 2025, 14:04
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
14 грудня 2025, 13:34
Кушнер і Віткофф зустрінуться із Зеленським у Берліні: обговорюватимуть мирний план України
14 грудня 2025, 13:05
Сумщина попрощалася з поліцейським Артемом Щербаком, який загинув на Донеччині
14 грудня 2025, 12:45
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
14 грудня 2025, 12:15
Через російські удари по Харкову та Куп’янському районі 5 людей отримали поранення
14 грудня 2025, 11:30
Росіяни поцілили по супермаркету АТБ у Запоріжжі: поранено щонайменше 4 людей
14 грудня 2025, 10:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Сергій Фурса
Всі блоги »