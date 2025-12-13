13:58  13 грудня
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
13:26  13 грудня
На Київщині легковик влетів у вантажівку: водій загинув
14:27  13 грудня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок
UA | RU
UA | RU
13 грудня 2025, 14:49

Стало відомо, коли та де попрощаються зі Степаном Гігою

13 грудня 2025, 14:49
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram.com/stepan.giga_official
Читайте также
на русском языке

Народного артиста України Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

"Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", – йдеться у повідомленні.

Прощання зі Степаном Гігою відбудеться у неділю, 14 грудня, у Львові. Початок церемонії – о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. О 19:00 буде звершено чин парастасу, а прощання триватиме до 23:00.

Чин похорону запланований на понеділок, 15 грудня, та розпочнеться о 14:00 у тому ж Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Орієнтовно о 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання з Маестро. Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища.

Нагадаємо, Степан Гіга пішов з життя 12 грудня у віці 66 років внаслідок хвороби. Артист перебував у лікарні з 19 листопада.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть хвороба прощання народний артист похорон Степан Гіга
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: поранена 10-річна дівчинка
13 грудня 2025, 17:43
Через обстріл в Одесі горів будинок чоловіка, який торік внаслідок удару РФ втратив дружину й сина
13 грудня 2025, 17:20
У Києві затримали 18-річну наркодилерку з великою партією "товару"
13 грудня 2025, 16:51
Вкрай складна: в Одеській ОВА розповіли про ситуацію після однієї з наймасованіших атак
13 грудня 2025, 16:29
Смертельна ДТП на Хмельниччині: одна людина загинула, ще двоє – травмувалися
13 грудня 2025, 15:52
Через сильний вітер у Запоріжжі дерево впало на припарковані авто
13 грудня 2025, 15:17
На Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок
13 грудня 2025, 14:27
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
13 грудня 2025, 13:58
На Київщині легковик влетів у вантажівку: водій загинув
13 грудня 2025, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »