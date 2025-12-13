Фото: Instagram.com/stepan.giga_official

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

"Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", – йдеться у повідомленні.

Прощання зі Степаном Гігою відбудеться у неділю, 14 грудня, у Львові. Початок церемонії – о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. О 19:00 буде звершено чин парастасу, а прощання триватиме до 23:00.

Чин похорону запланований на понеділок, 15 грудня, та розпочнеться о 14:00 у тому ж Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Орієнтовно о 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання з Маестро. Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища.

Нагадаємо, Степан Гіга пішов з життя 12 грудня у віці 66 років внаслідок хвороби. Артист перебував у лікарні з 19 листопада.