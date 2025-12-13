13:58  13 грудня
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
13:26  13 грудня
На Київщині легковик влетів у вантажівку: водій загинув
14:27  13 грудня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок
UA | RU
UA | RU
13 грудня 2025, 16:29

Вкрай складна: в Одеській ОВА розповіли про ситуацію після однієї з наймасованіших атак

13 грудня 2025, 16:29
Читайте также на русском языке
Олег Кіпер. Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Ситуація на Одещині залишається вкрай складною, як в місті, так і в області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Вночі регіон зазнав однієї з наймасованіших атак: ворог цілеспрямовано та масовано вдарив по цивільній інфраструктурі, а також по об’єктах передачі та розподілу електроенергії.

Найбільше постраждала Одеса, де зосереджена значна частина населення області. Наразі триває детальне обстеження ушкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення електропостачання.

Першочергове завдання енергетиків по всій області – забезпечити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, щоб відновити подачу води та тепла.

Вже знайдені технічні рішення, які дозволили повернути світло для 40 тисяч мешканців Одещини. Задіяні всі необхідні сили та засоби. Енергетики працюють цілодобово.

Розгорнуті 428 цілодобових пунктів незламності. Працюють 16 бюветів на альтернативних джерелах живлення, організовані 16 пунктів роздачі води. Доставка води до районів міста вже розпочата. Найближчим часом планують розгорнути ще 32 пункти незламності там, де потреба найбільша.

Посадовець зазначив, що в області немає проблем із бутильованою водою. Торговельні мережі попереджені ще зранку, склади мають достатній запас, додаткові замовлення у виробників уже оформлені.

Ситуація з пальним на АЗС стабільна. Постачання здійснюється в повному обсязі, дефіциту немає. Кіпер зазначив, що черги на окремих заправках спричинені виключно ажіотажним попитом.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію на місцях і будемо закривати ті питання, які є критично важливими для людей. Тримаємо ситуацію під постійним контролем і продовжимо інформувати про всі подальші кроки та рішення", – зазначив Кіпер.

Нагадаємо, 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі. В Одесі після масованої атаки є перебої з подачею води та тепла, немає світла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса обстріли водопостачання наслідки енергопостачання
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: поранена 10-річна дівчинка
13 грудня 2025, 17:43
Через обстріл в Одесі горів будинок чоловіка, який торік внаслідок удару РФ втратив дружину й сина
13 грудня 2025, 17:20
У Києві затримали 18-річну наркодилерку з великою партією "товару"
13 грудня 2025, 16:51
Смертельна ДТП на Хмельниччині: одна людина загинула, ще двоє – травмувалися
13 грудня 2025, 15:52
Через сильний вітер у Запоріжжі дерево впало на припарковані авто
13 грудня 2025, 15:17
Стало відомо, коли та де попрощаються зі Степаном Гігою
13 грудня 2025, 14:49
На Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок
13 грудня 2025, 14:27
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
13 грудня 2025, 13:58
На Київщині легковик влетів у вантажівку: водій загинув
13 грудня 2025, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »