Олег Кіпер. Фото: ОВА

Ситуація на Одещині залишається вкрай складною, як в місті, так і в області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Вночі регіон зазнав однієї з наймасованіших атак: ворог цілеспрямовано та масовано вдарив по цивільній інфраструктурі, а також по об’єктах передачі та розподілу електроенергії.

Найбільше постраждала Одеса, де зосереджена значна частина населення області. Наразі триває детальне обстеження ушкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення електропостачання.

Першочергове завдання енергетиків по всій області – забезпечити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, щоб відновити подачу води та тепла.

Вже знайдені технічні рішення, які дозволили повернути світло для 40 тисяч мешканців Одещини. Задіяні всі необхідні сили та засоби. Енергетики працюють цілодобово.

Розгорнуті 428 цілодобових пунктів незламності. Працюють 16 бюветів на альтернативних джерелах живлення, організовані 16 пунктів роздачі води. Доставка води до районів міста вже розпочата. Найближчим часом планують розгорнути ще 32 пункти незламності там, де потреба найбільша.

Посадовець зазначив, що в області немає проблем із бутильованою водою. Торговельні мережі попереджені ще зранку, склади мають достатній запас, додаткові замовлення у виробників уже оформлені.

Ситуація з пальним на АЗС стабільна. Постачання здійснюється в повному обсязі, дефіциту немає. Кіпер зазначив, що черги на окремих заправках спричинені виключно ажіотажним попитом.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію на місцях і будемо закривати ті питання, які є критично важливими для людей. Тримаємо ситуацію під постійним контролем і продовжимо інформувати про всі подальші кроки та рішення", – зазначив Кіпер.

Нагадаємо, 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі. В Одесі після масованої атаки є перебої з подачею води та тепла, немає світла.