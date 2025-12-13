Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено два ворожі транспортні засоби й камеру відеоспостереження. Держприкордонслужба ефективно зменшує можливості ворога та залишається невід’ємною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" за два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських військових у тимчасово окупованому Криму.