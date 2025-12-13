Прикордонники показали, як уразили на півдні дві автівки та камеру відеоспостереження росіян
На півдні України пілоти дронів ДПСУ продовжують успішно нищити цілі ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено два ворожі транспортні засоби й камеру відеоспостереження. Держприкордонслужба ефективно зменшує можливості ворога та залишається невід’ємною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" за два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських військових у тимчасово окупованому Криму.
