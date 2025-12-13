Через сильний вітер у Запоріжжі дерево впало на припарковані авто
У суботу, 13 грудня, запорізькі рятувальники прибрали дерева, які впали через пориви вітру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У двох районах міста та в одному із сіл Запорізького району рятувальники прибрали три дерева, які впали через вітер. В двох випадках дерева впали на дорогу, чим перекрили руху транспорту.
Також за однією з адрес дерево впало на припарковані автівки.
Надзвичайники, використовуючи спецобладнання, розпиляли та прибрали рештки дерев.
На щастя, жертви та постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що у вихідні в Україні очікується незначне зниження температури і випаде сніг. 13 грудня вітер буде рвучким, опадів не буде. 14 грудня на півночі, заході, в центрі країни, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг.