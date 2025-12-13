13:58  13 грудня
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під'їзді на 10-річну дівчинку
13:26  13 грудня
На Київщині легковик влетів у вантажівку: водій загинув
14:27  13 грудня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок
13 грудня 2025, 15:17

Через сильний вітер у Запоріжжі дерево впало на припарковані авто

13 грудня 2025, 15:17
Фото: ДСНС
У суботу, 13 грудня, запорізькі рятувальники прибрали дерева, які впали через пориви вітру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У двох районах міста та в одному із сіл Запорізького району рятувальники прибрали три дерева, які впали через вітер. В двох випадках дерева впали на дорогу, чим перекрили руху транспорту.

Через сильний вітер у Запоріжжі дерево впало на припарковані авто

Також за однією з адрес дерево впало на припарковані автівки.

У Запоріжжі дерево впало на припарковані авто

Надзвичайники, використовуючи спецобладнання, розпиляли та прибрали рештки дерев.

На щастя, жертви та постраждалих немає.

У Запоріжжі через сильний вітер дерево впало на припарковані авто
Сильний вітер у Запоріжжі: дерево впало на припарковані авто
Сильний вітер у Запоріжжі: дерево впало на припарковані авто у дворі

Раніше повідомлялося, що у вихідні в Україні очікується незначне зниження температури і випаде сніг. 13 грудня вітер буде рвучким, опадів не буде. 14 грудня на півночі, заході, в центрі країни, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг.

Запоріжжя негода вітер дерево автомобілі рятувальники
