Сильний вітер у Запоріжжі: дерево впало на припарковані авто

Фото: ДСНС

У суботу, 13 грудня, запорізькі рятувальники прибрали дерева, які впали через пориви вітру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У двох районах міста та в одному із сіл Запорізького району рятувальники прибрали три дерева, які впали через вітер. В двох випадках дерева впали на дорогу, чим перекрили руху транспорту.

Також за однією з адрес дерево впало на припарковані автівки.

Надзвичайники, використовуючи спецобладнання, розпиляли та прибрали рештки дерев.

На щастя, жертви та постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у вихідні в Україні очікується незначне зниження температури і випаде сніг. 13 грудня вітер буде рвучким, опадів не буде. 14 грудня на півночі, заході, в центрі країни, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг.