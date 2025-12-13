13:58  13 грудня
У Вінниці 15-річний хлопець напав у під’їзді на 10-річну дівчинку
13:26  13 грудня
На Київщині легковик влетів у вантажівку: водій загинув
14:27  13 грудня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в будинок
13 грудня 2025, 17:20

Через обстріл в Одесі горів будинок чоловіка, який торік внаслідок удару РФ втратив дружину й сина

13 грудня 2025, 17:20
Фото: скриншот
Внаслідок однієї з наймасштабніших атаки в Одесі пожежа охопила будинок Сергія Гайдаржі. Під час російського удару по місту в березні 2024 року чоловік втратив дружину та чотиримісячного сина. Тоді йому разом із дворічною донькою вдалося вижити, однак родина залишилася без житла

Про пожежу в новій домівці Сергія повідомила його родичка Софія Сідак, передає RegioNews.

Жінка оприлюднила відео, на якому зафіксовані наслідки пожежі: дах майже повністю зруйнований, вікна вибиті, а на стінах помітні серйозні тріщини. На місці події працюють рятувальні служби.

Довідка. В Одесі 2 березня 2024 року російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, був повністю зруйнований один з під'їздів. Внаслідок атаки загинула Анна Гайдаржі та чотиримісячний син Тимофій. Чоловік Анни з дворічною донькою Лізою були в іншій кімнаті, їм вдалося врятуватися.

Нагадаємо, 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі.

В Одесі після масованої атаки є перебої з подачею води та тепла, немає світла.

Очільник ОВА розповів, що ситуація на Одещині залишається вкрай складною, як в місті, так і в області.

Одеса пожежа обстріли Будинок наслідки
