ДТП сталася у пʼятницю, 12 грудня, близько 21:10 на трасі "Житомир – Чернівці" неподалік села Антонівці Хмельницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення між авто Volkswagen, за кермом якого перебував 34-річний житель Дунаївців, та авто Mitsubishi під керуванням 34-річного жителя Житомирщини.

Від отриманих травм водій Volkswagen загинув на місці. Постраждалих водія Mitsubishi та його 36-річну пасажирку госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

