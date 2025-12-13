Смертельна ДТП на Хмельниччині: одна людина загинула, ще двоє – травмувалися
ДТП сталася у пʼятницю, 12 грудня, близько 21:10 на трасі "Житомир – Чернівці" неподалік села Антонівці Хмельницького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулося зіткнення між авто Volkswagen, за кермом якого перебував 34-річний житель Дунаївців, та авто Mitsubishi під керуванням 34-річного жителя Житомирщини.
Від отриманих травм водій Volkswagen загинув на місці. Постраждалих водія Mitsubishi та його 36-річну пасажирку госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
