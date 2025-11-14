15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Служба безпеки та Національна поліція затримали за підозрою у шахрайстві керівника однієї із політичних партій України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Незважаючи на те, що у жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через виявлену підробку установчих документів, фігурант торгував "прохідними позиціями" партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах.

Правоохоронці затримали фігуранта в одному із Київських ресторанів, коли він отримав 160 000 доларів США за включення особи до партії.

"За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації", – йдеться у повідомленні.

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними INSIDER UA, йдеться про Валерія Токаря.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла новим спробам РФ здійснити серію терактів у Києві. Відомо, що російські спецслужби планували замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро в столиці України.

