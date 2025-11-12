12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 13:12

На Харківщині судитимуть правоохоронця, який за 2000 доларів організував зняття з розшуку

12 листопада 2025, 13:12
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

За матеріалами ДБР судитимуть харківського правоохоронця, який організував чоловіку супровід у ТЦК для зняття з розшуку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, житель Харкова отримав повістку та почав шукати шляхи ухилення від призову. Через своїх знайомих він вийшов на місцевого правоохоронця, який перевірив спеціалізовані бази даних та підтвердив, що чоловіка розшукує ТЦК.

Фігурант запевнив, що має необхідні зв’язки та зможе владнати питання за 2000 доларів США.

Під час цього візиту до ТЦК чоловік оновив свої дані, таким чином більше не відображаючись у базах як розшукувана особа. Також щодо нього закрили адміністративне провадження яке передбачало штраф у 17 тис. гривень.

Наразі правоохоронця звільнено зі служби. Йому інкримінують зловживання впливом. За скоєне експравоохоронцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть колишніх правоохоронців. Їх звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у співпраці з окупаційними структурами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область ТЦК ДБР корупційна схема правоохоронець
На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків
11 листопада 2025, 18:45
Лозівський район на Харківщині залишився без опалення через атаки росіян
11 листопада 2025, 10:09
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
10 листопада 2025, 19:59
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Влада Харківщина розширює співпрацю з ЮНІСЕФ щодо захисту дітей
12 листопада 2025, 14:07
В одному з епізодів "плівок Міндіча" зафіксували розмову Зеленського
12 листопада 2025, 13:55
Прифронтові громади подали пропозиції до змін у законодавстві: уряд розгляне
12 листопада 2025, 13:40
На Львівщині викрили посадовця міськради та ексдиректора агрофірми на оборудках: їм загрожує в'язниця
12 листопада 2025, 13:35
Харків під ударом БпЛА "Герань-2": кількість постраждалих зросла до п'яти
12 листопада 2025, 13:26
На Тернопільщині затримали чоловіка, який виловив 250 кг риби
12 листопада 2025, 12:59
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12 листопада 2025, 12:50
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 12:38
Корупційний скандал в енергетиці та виклик для влади
12 листопада 2025, 12:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »