На Харківщині судитимуть правоохоронця, який за 2000 доларів організував зняття з розшуку

фото: ДБР

За матеріалами ДБР судитимуть харківського правоохоронця, який організував чоловіку супровід у ТЦК для зняття з розшуку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, житель Харкова отримав повістку та почав шукати шляхи ухилення від призову. Через своїх знайомих він вийшов на місцевого правоохоронця, який перевірив спеціалізовані бази даних та підтвердив, що чоловіка розшукує ТЦК.

Фігурант запевнив, що має необхідні зв’язки та зможе владнати питання за 2000 доларів США.

Під час цього візиту до ТЦК чоловік оновив свої дані, таким чином більше не відображаючись у базах як розшукувана особа. Також щодо нього закрили адміністративне провадження яке передбачало штраф у 17 тис. гривень.

Наразі правоохоронця звільнено зі служби. Йому інкримінують зловживання впливом. За скоєне експравоохоронцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

